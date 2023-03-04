В Калуге разбирают каток на Старом Торге
В Калуге начались работы по демонтажу катка на площади Старый Торг.
Рабочие начали вывозить оборудование и разбирать павильоны. Территория огорожена оранжевой сеткой.
Ранее в городской управе рассказали, что каток уберут примерно за две недели. Лед будут растапливать, но при этом наледи на проезжей части коммунальщики обещают не допустить.
Бесплатный каток на Старом Торге работал в течение двух месяцев. За это время на нем побывало около 30 тысяч человек.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!