В Калуге разбирают каток на Старом Торге

В Калуге начались работы по демонтажу катка на площади Старый Торг.

Рабочие начали вывозить оборудование и разбирать павильоны. Территория огорожена оранжевой сеткой.

Ранее в городской управе рассказали, что каток уберут примерно за две недели. Лед будут растапливать, но при этом наледи на проезжей части коммунальщики обещают не допустить.

Бесплатный каток на Старом Торге работал в течение двух месяцев. За это время на нем побывало около 30 тысяч человек.

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