Стали известны самые популярные детские имена в Калуге

За февраль в Калуге родились 329 детей. Среди них было 169 девочек и 160 мальчиков, сообщили 3 марта в городском загсе.

В шести калужских семьях родились двойни.

Самыми популярными именами у мальчиков стали Михаил, Артем, Марк и Кирилл. А у девочек – София, Алиса, Ксения и Мария.

Калужанки чаще всего становились мамами в возрасте от 25 до 29 лет. А папам в феврале в большинстве случаев было от 35 до 39 лет.

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