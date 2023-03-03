Стали известны самые популярные детские имена в Калуге
За февраль в Калуге родились 329 детей. Среди них было 169 девочек и 160 мальчиков, сообщили 3 марта в городском загсе.
В шести калужских семьях родились двойни.
Самыми популярными именами у мальчиков стали Михаил, Артем, Марк и Кирилл. А у девочек – София, Алиса, Ксения и Мария.
Калужанки чаще всего становились мамами в возрасте от 25 до 29 лет. А папам в феврале в большинстве случаев было от 35 до 39 лет.
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