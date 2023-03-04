В Калужской области резко выросли продажи некоторых продуктов

Продажи продуктов в Калужской области в феврале по сравнению с январем выросли на 10,75%. Такие данные 3 марта опубликовало правительство региона.

Калужане сразу на 27,5% стали чаще потреблять муку. Возможно, сказалась масленичная неделя, которая выпала на конец февраля.

Продажи свинины выросли на 25,3%, свежей рыбы – на 19%, конфет – на 18,5%, фруктов – на 18,4%.

А вот лидером по падению продаж стала соль. За месяц потребление этого продукта упало на 8,88%.

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