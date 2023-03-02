В Калужской области задержали иностранца с поддельным водительским удостоверением
На дороге Калуга-Перемышль инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял 59-летний гражданин одной из соседних с Россией стран. У водителя оказалось поддельное удостоверение.
Как пояснили 2 марта в ГИБДД, микротекст был расплывчатым, а под ультрафиолетовым лучом не проявлялись защитные элементы.
Водитель признался, что купил права в другой стране.
В отношении виновника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.
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