В Калужской области задержали иностранца с поддельным водительским удостоверением

На дороге Калуга-Перемышль инспекторы ДПС остановили автомобиль, которым управлял 59-летний гражданин одной из соседних с Россией стран. У водителя оказалось поддельное удостоверение.

Как пояснили 2 марта в ГИБДД, микротекст был расплывчатым, а под ультрафиолетовым лучом не проявлялись защитные элементы.

Водитель признался, что купил права в другой стране.

В отношении виновника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.

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