В Калуге из торгового центра выселят 117 предпринимателей

Как мы уже рассказывали, в Калуге предпринимателей выселяют из торгового центра «Новый дом» на Правом берегу. В среду, 2 марта, городская управа прокомментировала, сколько бизнесменов уже освободило помещения.

- Большая часть предпринимателей уже заключили договоры на аренду помещений в других торговых центрах, часть готовится к переезду в ближайшее время, после окончания ремонта уже арендованных ими новых помещений, - подчеркнули в горуправе.

По информации чиновников, по состоянию на 2 марта 16 арендаторов уже съехали, 101 еще остается в торговом центре. При этом 87 бизнесменов готовы выехать до 15 марта.

Напомним, власти заявили, что на месте ТЦ планируется размещение Федерального технопарка среднего профессионального образования, который создается Калужской областью совместно с Минпросвещения России.

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