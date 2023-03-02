Овощи начали дешеветь в калужских магазинах

В четверг, 2 марта, Калугастат опубликовал данные об изменении цен на продукты в калужских магазинах с 20 по 27 февраля.

Некоторые овощи, которые в начале года били рекорды по росту цен, начали дешеветь. Стоимость огурцов снизилась на 10,2%, морковь подешевела на 5,4%, капуста – на 0,7%.

Также на 4,7% подешевела пшеничная мука, на 2,9% - макароны, на 2,3% - гречка и печенье.

Лидером по росту цен стал лук – 3,9%. Цены на бананы выросли на 3,3%, на помидоры и маргарин – на 2,7%.

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