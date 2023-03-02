В Калужской области ищут работника на зарплату в 500 тысяч рублей

В Калужской области разместили вакансию с зарплатой в 500 тысяч рублей. Это самая большая сумма, которую предлагают соискателям, сообщает в четверг, 2 марта, ресурс HeadHunter.

Полмиллиона рублей в месяц готовы платить менеджеру по развитию бизнеса. В его обязанности войдет активное привлечение розничных компаний и торговых сетей для сотрудничества в сфере POS-кредитования, проведение презентаций и переговоров с руководителями организаций, курирование действующих партнеров, выстраивание долгосрочных деловых отношений с партнерами на закрепленной территории и обучение сотрудников компаний-партнеров.

Также в Калуге ищут программиста на зарплату от 250 тысяч рублей. Такую же сумму готовы заплатить в месяц агенту по продаже недвижимости. Заместителю начальника филиала по финансово-экономической работе предлагают до 200 тысяч, ветеринару, руководителю отдела логистики, руководителю проекта по развитию – от 150 тысяч рублей.

За последний месяц в Калужской области было 2300 вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей.

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