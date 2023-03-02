В Калужской области суд запретил директору руководить предприятием

Генеральный директор завода в Думиничском районе привлечен к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. Подробности в четверг, 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В апреле прошлого года руководитель промышленного предприятия задержал выплату зарплаты. Ранее он уже не один раз был оштрафован за такие же нарушения.

В итоге директору запретили в течение года руководить предприятием.

- Обжалуя решение мирового судьи, директор ссылался на полное погашение задолженности, указывал в качестве причины невыплаты погодные условия, отразившиеся на прибыли предприятия, и просил освободить его от административной ответственности ввиду малозначительности правонарушения или заменить наказание на предупреждение, - пояснили в пресс-службе.

Однако районный суд оставил решение мирового судьи в силе.

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