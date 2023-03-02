Горуправа Калуги прокомментировала выселение бизнесменов из торгового центра

Как мы уже рассказывали, торговый центр «Новый дом» в Калуге расторгает договор аренды с предпринимателями.

После публикации нашей статьи ситуацию с торговым объектом прокомментировали в городской управе.

- На данный момент в ТЦ планируется размещение Федерального технопарка среднего профессионального образования, который создается Калужской областью совместно с Минпросвещения России, - заявили в горуправе. - Это будет Всероссийский центр повышения квалификации преподавателей системы среднего профессионального образования со всей страны. Мы принимаем активное участие в решении возникающих у арендаторов проблем. На сегодняшний день большая часть предпринимателей уже заключили договоры на аренду помещений в других торговых центрах, а часть готовится к переезду в ближайшее время, ожидая окончания ремонта помещений.

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