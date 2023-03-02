Редкое астрономическое явление увидят в Калуге
На прошлой неделе в небе над Калугой засняли парад планет, а вечером 2 марта вновь можно будет наблюдать редкое астрономическое явление, сообщили в музее космонавтики.
В небе рядом окажутся Венера и Юпитер. Как пояснили специалисты, в реальности между этими планетами 650 миллионов километров.
Если небо не будет затянуто тучами, то посмотреть на планеты можно будет в западной части неба сразу после заката.
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