В Калугу прилетели первые чайки и баклан

На Оке в черте Калуги заметили новых перелетных птиц. Фото опубликовал орнитолог Юрий Галченков.

В районе Квани он наблюдал 26 февраля 48 белоголовых чаек. Река в этом месте уже очистилась ото льда.

Как пояснил Галченков, в Калуге чайки живут на крышах зданий и кормятся на свалках. Они одни из первых перелетных птиц в нашем регионе.

Также на Оке у Гагаринского моста Галченков заметил баклана. Эти птицы пока не гнездятся в Калужской области, но бывают пролетом.

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