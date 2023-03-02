2 марта умер калужский губернатор Арцимович

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 марта.

1893 – в Петербурге умер Виктор Антонович Арцимович, бывший калужский губернатор. На венке, возложенном к его могиле от коллег-сенаторов, было написано: «Человеколюбивому стражу закона».

1917 - совещание гласных городской думы избирает временный комитет, отправляющий приветственную телеграмму Временному правительству. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1924 - в селе Юрьево Сухиничского уезда был установлен первый в Калужской губернии памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.