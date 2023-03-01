Жители Калуги выстроились в огромную очередь за проездными

Жительница Калуги во вторник пожаловалась на огромную очередь, которая выстроилась к «Управлению калужского троллейбуса» на улице Московской. Люди стояли за проездными.

По словам калужанки, ей пришлось провести на морозе полтора часа. В очереди было около 70 человек.

- Кто ответит за этот беспредел? – задается вопросом женщина. - Почему виноваты граждане в этой неорганизованности?

На жалобу отреагировали в городской управе. Там пояснили, что продажей проездных одновременно занимается девять человек, но 27 февраля, когда сделано фото, был большой наплыв посетителей после длинных выходных.

- Часть людей находилась внутри, но помещение не могло вместить такое количество, поэтому, к сожалению, случилась подобная разовая ситуация, - заявили в горуправе.

Чиновники отметили, что продажа единых социальных проездных билетов ведется с 15 февраля и обычно очередей нет.

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