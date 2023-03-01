В Калужской области началась очередная акция по спасению ежиков

В среду, 1 марта, в Калужской области стартовала шестая акция «Батарейку принеси - ёжика спаси». Об этом сообщили в региональной Дирекции парков.

За предыдущие пять лет было собрано более 20 тонн отработанных батареек.

- Батарейки относятся к группе опасных отходов, - пояснили специалисты. - Они состоят из смеси тяжелых металлов, которые имеют свойство накапливаться и не выводиться из организма, чем нарушают обмен веществ на клеточном уровне и приводят к тяжелым заболеваниям. Одна батарейка загрязняет 20 кв. м. земли, что является ареалом обитания одного ёжика, откуда, собственно, и растут иголки названия.

Батарейки будут принимать до 1 июня по адресу: Грабцевское шоссе, д. 73, 4 этаж (каб. 408, 414). Режим работы: пн-чт 8:00-17:15, пт 8:00-16:00.

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