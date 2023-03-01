Геннадий Новосельцев попросил депутатов помогать в реализации проектов капремонта калужских школ

В 2023 году в России запланирован капитальный ремонт в 1527 школах. Это президентская программа, за которую несёт ответственность партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак провел во вторник, 28 февраля, видеоконференцию с регионами по данному вопросу. В ней приняли участие губернатор области Владислав Шапша и председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Спикер регионального парламента рассказал, как обстоят дела с реализацией проекта в Калужской области.

- В текущем году в ремонте и модернизации примут участие 16 школ, из которых 14 – сельские, - пояснил Геннадий Новосельцев. - Всего на капремонт и оснащение современным оборудованием школ с однолетним циклом производства работ будет направлено более 406 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – более 273 миллионов.

Кроме того, ремонтные работы ещё в двух школах перешли с прошлого года. На их завершение предусмотрено более 100 миллионов рублей.

- К данной программе особое отношение. Школы, отремонтированные в прошлом году, могут служить примером создания современной образовательной среды, - отметил председатель Законодательного собрания Калужской области. — Это совершенно другой уровень. Новые учебные кабинеты, оборудование, актовые и спортивные залы, библиотеки, комнаты для отдыха. Все сделано для успешного освоения учебных программ и комфорта школьников и учителей. В каждой общеобразовательном учреждении огромный объем работ - на десятки миллионов рублей. При этом все нужно завершить до 1 сентября. Конечно, это сложно. Прошу депутатов оказывать помощь на всех этапах.

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