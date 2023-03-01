Правительство Калужской области призвало не верить паническим сообщениям в соцсетях

Как мы уже рассказывали, полиция Калужской области опровергла сообщения о массовых отравлениях калужан. А в среду, 28 февраля, правительство региона сообщило о другой тревожной информации, которая распространяется в соцсетях.

- В социальных сетях вновь начали активно распространять ложную информацию, - заявили в правительстве. - Только за вчерашний день мошенники пытались «предупредить» жителей региона о ядовитых пробниках парфюма, которые предлагают понюхать на улицах, о грядущей вспышке холеры и взрывчатке в разбросанных у школ купюрах. Ни одно из этих сообщений не было подтверждено.

Власти призывают не поддаваться панике.

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