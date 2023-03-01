Путин наградил троих жителей Калужской области

Во вторник, 28 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ №133, в котором перечислен список людей, удостоенных различных государственных наград. В этот перечень попали и три жителя Калужской области.

Врач Калужского регионального отделения «Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны» Михаил Азаренков получил звание «Заслуженный врач России».

Орденом Дружбы награжден Алексей Маловичко, который является научным руководителем исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Директор «ГТРК Калуга» Александр Барков награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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