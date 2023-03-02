Новый магазин «Айкрафт Оптика» в Калуге: актуальные новинки, собственные марки и известные бренды, бесплатная диагностика

Один из лидеров российского оптического рынка открыл в нашем городе магазин современного формата.

Проблемы со зрением сейчас есть у многих. Гаджеты и компьютеры сильно влияют на глаза даже молодых. А с возрастом зрение падает у каждого. Поэтому офтальмологи рекомендуют проходить обследование 1-2 раз в год и при выявлении проблем правильно проводить коррекцию. В Калуге теперь сделать это очень просто. Сберечь зрение поможет известная федеральная сеть «Айкрафт Оптика».

На днях «Айкрафт Оптика», занимающая одну из лидирующих позиций на российском рынке, открыла первый в нашем городе и второй в области фирменный магазин. Находится он в самом центре Калуги - в Торговом центре «21 век» на ул. Кирова, 1. Здесь можно не только выбрать качественную оправу, заказать линзы, подобрать или отремонтировать очки, но и абсолютно бесплатно проверить зрение на высокоточном оборудовании экспертного класса.

Для всей семьи

Особенностью магазинов «Айкрафт Оптика» является современный формат: лаконичный интерьер, выдержанный в корпоративном стиле, открытая выкладка, впечатляющая коллекция очков, оправ. Здесь множество широких зеркал для удобной примерки, уютная атмосфера, доброжелательные оптики-оптиметристы. Всё сделано так, чтобы посетителям было комфортно.

Прийти сюда можно всей семьёй. На площади 100 м2 представлены мужские, женские и детские коллекции медицинских оправ как собственной торговой марки EYEKRAFT, так и всемирно известных брендов. Есть модели по доступным ценам и статусные, классические и стильные со сложным дизайном.

Гордость магазинов - собственная коллекция премиальных оправ Fast & Fashion: 24 мужские и женские модели. Коллекция удачно сочетает актуальные мировые тренды haute couture и доступные цены. Сдержанные тона дополнены яркими цветовыми акцентами. Выразительные массивные графичные оправы, лёгкие, изысканные полупрозрачные модели из металла и высококачественных оптических полимерных материалов идеально подойдут для любого типа лица.

С заботой о людях

«Айкрафт» обладает солидным опытом, работая уже более 20 лет, и имеет возможность производить качественную оптику. Применяя инновационные высокотехнологичные разработки, компания заботится, чтобы очки были максимально удобными и стильными. Централизованное роботизированное производство позволяет поддерживать стабильно высокий уровень качества.

Линзы, заменяющие три пары очков

В «Айкрафт Оптика» можно приобрести солнцезащитные очки с высокой защитой от УФ-лучей, очки для зрения, для работы за компьютером, для чтения или вождения автомобиля, подобрать линзы для коррекции зрения, а также мягкие контактные линзы, растворы, капли и аксессуары. Линзы за очков изготовлены из японских материалов и по японским технологиям, их качество безупречно.

Оптики-оптиметристы магазина рассказали, что наиболее востребованы антистресс линзы: они оснащены специальным фильтром, который не пропускает излучение компьютера, телевизора, смартфонов. Особенно это актуально для тех, кто целый день проводит у монитора. Кроме того, такие линзы прекрасно подойдут и водителям.

Большой популярностью пользуются меняющие цвет фотохромные линзы: на улице при контакте с солнцем они затемняются.

Популярны и линзы, окрашенные разными цветами (серые, коричневые, зеленые, желтые) и с разной степенью окрашивания. Они не только для защиты от солнца, но и для коррекции зрения.

Очень нравятся покупателям и линзы AIKO премиальные с разной степенью преломления, коэффициентом 1,6, 1,7. Они асферичны, то есть не искажают изображение.

Но абсолютный must have - современные линзы на три дистанции AIKO Прогрессивные. Они рекомендуются активным людям после 40 лет, всем, кто хочет видеть окружающий мир в любых условиях и на любых расстояниях. С такими линзами не нужно три пары очков. Вы будете одинаково хорошо видеть и вблизи, и вдали. Прогрессивные линзы AIKO обеспечивают чёткое зрение благодаря плавным переходам от зоны для дали к зоне для чтения, и значительно снижают нагрузку на глазные мышцы.

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Всё включено

Покупатели ценят «Айкрафт Оптика» за тёплое отношение, высокое качество и оптимальные цены. Сегодня оптики «Айкрафт» можно встретить в более чем 100 городах России, открыто свыше 500 розничных магазинов. Этой сети доверяют 6 млн. покупателей.

Важным преимуществом является и то, что магазины этой сети работают по системе «все включено», где цена на ценнике включает стоимость оправы, заказные линзы и работу мастера.

Компания «Айкрафт» ценит своих посетителей, хочет, чтобы они оставались довольны покупкой и внимательно прислушивается к отзывам. Это Оптика, куда хочется возвращаться.

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ООО "АЙКРАФТ"

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