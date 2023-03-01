На заводе «Фольксваген» в Калуге собираются выпускать китайские автомобили
Завод «Фольксваген» в Калуге собирается купить компания «Авилон», чтобы наладить сборку китайских автомобилей. Об этом в среду, 1 марта, сообщило издание BRIEF.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено 3 марта.
Ранее об интересе данной компании к калужской площадке сообщал телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на одного из сотрудников завода.
- Заводчане уверены, что первым начнут собирать какой-то китайский вариант «Тигуана», - рассказал источник. - Я пока не знаю, чьего производства. Вероятно, источник машинокомплектов оставят в секрете, придумав для автомобиля другой бренд.
При этом сообщается, что начало производства стоит ждать не ранее сентября.
Также «Русский автомобиль» опубликовал интересную информацию о ситуации на «Фольксвагене». Якобы в прошлом году с завода в Чехию отправили два поезда с автокомпонентами. Новую партию запчастей собирались вывезти из Калуги в Европу в нынешнем феврале, но федеральные чиновники запретили это делать. Официально эти данные пока никак не комментировались.
Напомним, 28 февраля, профсоюзы подписали с «Фольксвагеном» новое соглашение.
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