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На заводе «Фольксваген» в Калуге собираются выпускать китайские автомобили

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 10:40 2 1957
На заводе «Фольксваген» в Калуге собираются выпускать китайские автомобили

Завод «Фольксваген» в Калуге собирается купить компания «Авилон», чтобы наладить сборку китайских автомобилей. Об этом в среду, 1 марта, сообщило издание BRIEF.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено 3 марта.

Ранее об интересе данной компании к калужской площадке сообщал телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на одного из сотрудников завода.

- Заводчане уверены, что первым начнут собирать какой-то китайский вариант «Тигуана», - рассказал источник. - Я пока не знаю, чьего производства. Вероятно, источник машинокомплектов оставят в секрете, придумав для автомобиля другой бренд.

При этом сообщается, что начало производства стоит ждать не ранее сентября.

Также «Русский автомобиль» опубликовал интересную информацию о ситуации на «Фольксвагене». Якобы в прошлом году с завода в Чехию отправили два поезда с автокомпонентами. Новую партию запчастей собирались вывезти из Калуги в Европу в нынешнем феврале, но федеральные чиновники запретили это делать. Официально эти данные пока никак не комментировались.

Напомним, 28 февраля, профсоюзы подписали с «Фольксвагеном» новое соглашение.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 10:40 2 1957
Тэги: общество экономика
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