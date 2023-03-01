В Калуге завод «Фольксваген» заключил новое соглашение с профсоюзами
Во вторник, 28 февраля, представители калужского завода «Фольксваген» заключили дополнительное соглашение к коллективному договору с профсоюзами. Об этом сообщили в региональном отделении профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА).
- Дополнительным соглашением стороны продлили действие Тарифного соглашения до конца действия Коллективного договора – а именно, до 30 сентября 2024 года, - пояснили в МПРА. - Тарифное соглашение вместе с Колдоговором будет действовать вне зависимости от смены собственника предприятия.
Тарифное соглашение регулирует ряд социально значимых вопросов:
- продолжительность рабочего времени,
- выплаты за стаж,
- пособия по рождению, смерти, на свадьбу,
- выплата пособия в связи с выходом на пенсию,
- дополнительный отпуск на свадьбу/похороны,
- страхование и ДМС,
- подарки к НГ и 8 марта,
- доплата бригадирам.
В то же время в МПРА заявляют, что администрация завода отказалась обсуждать с представителями профсоюзов вопрос индексации заработной платы, переложив это бремя на нового собственника предприятия.
- Помимо этого руководством ООО «Фольксваген Груп Рус» принято решение об установлении сотрудникам, с которыми руководитель не сможет провести «беседу» надбавки за личное участие в размере 15% от оклада, - заявили в профсоюзе. - Данную выплату смогут получить не все сотрудники, а только те, которые отработали в расчетном квартале хотя бы 1 рабочий день. С данным решением руководство ознакомит сотрудников 1 марта.
Напомним, ранее появились слухи о продаже завода. А губернатор Калужской области Владислав Шапша на прошлой неделе говорил о возможном перезапуске предприятия до конца года.
UPD. На заводе «Фольксваген» в Калуге собираются выпускать китайские автомобили.
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