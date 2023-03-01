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В Калуге завод «Фольксваген» заключил новое соглашение с профсоюзами

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 10:14 4 1296
В Калуге завод «Фольксваген» заключил новое соглашение с профсоюзами

Во вторник, 28 февраля, представители калужского завода «Фольксваген» заключили дополнительное соглашение к коллективному договору с профсоюзами. Об этом сообщили в региональном отделении профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА).

- Дополнительным соглашением стороны продлили действие Тарифного соглашения до конца действия Коллективного договора – а именно, до 30 сентября 2024 года, - пояснили в МПРА. - Тарифное соглашение вместе с Колдоговором будет действовать вне зависимости от смены собственника предприятия.

Тарифное соглашение регулирует ряд социально значимых вопросов:

  • продолжительность рабочего времени,
  • выплаты за стаж,
  • пособия по рождению, смерти, на свадьбу,
  • выплата пособия в связи с выходом на пенсию,
  • дополнительный отпуск на свадьбу/похороны,
  • страхование и ДМС,
  • подарки к НГ и 8 марта,
  • доплата бригадирам.

В то же время в МПРА заявляют, что администрация завода отказалась обсуждать с представителями профсоюзов вопрос индексации заработной платы, переложив это бремя на нового собственника предприятия.

- Помимо этого руководством ООО «Фольксваген Груп Рус» принято решение об установлении сотрудникам, с которыми руководитель не сможет провести «беседу» надбавки за личное участие в размере 15% от оклада, - заявили в профсоюзе. - Данную выплату смогут получить не все сотрудники, а только те, которые отработали в расчетном квартале хотя бы 1 рабочий день. С данным решением руководство ознакомит сотрудников 1 марта.

Напомним, ранее появились слухи о продаже завода. А губернатор Калужской области Владислав Шапша на прошлой неделе говорил о возможном перезапуске предприятия до конца года.

UPD. На заводе «Фольксваген» в Калуге собираются выпускать китайские автомобили.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.03.2023 10:14 4 1296
Тэги: общество экономика
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