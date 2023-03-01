Полиция опровергла сообщения о массовых отравлениях в Калужской области

Утром в среду, 1 марта, полиция Калужской области опровергла гуляющую по чатам и соцсетям информацию о случаях массовых отравлений в нашем регионе.

В ложных сообщениях говорится о том, что якобы калужане травятся, когда вдыхают неизвестное вещество из флаконов, которые им предлагают незнакомцы.

- Данная информация не соответствует действительности, - заверили в управлении МВД.

Полицейские попросили блогеров не распространять фейковую информацию.

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