В Калуге внезапно отменили проверку системы оповещения

Вечером 28 февраля ГУ МЧС по Калужской области сообщило об отмене запланированной на утро 1 марта проверки системы оповещения.

Сирены должны были включить по всему региону. Также спасатели собирались перехватить на одну минуту сигнал радио и телеканалов первого мультиплекса.

Такая же отмена запланированной проверки наблюдалась и в марте прошлого года.

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