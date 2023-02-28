В понедельник, 27 февраля, Калужский районный суд отказал в предоставлении убежища гражданину Украины, который был задержан прошлым летом в связи с нарушением миграционного законодательства.

В августе мужчину задержали в Никола-Ленивце, куда он был отправлен московским ЧОПом поработать охранником.

Выяснилось, что 43-летний уроженец Днепропетровской области мало того, что находится на территории России незаконно, так еще и принадлежит к адептам неонацистского движения, о чем красноречиво говорили его татуировки со свастикой, обнаруженные в ходе осмотра задержанного.

Несколькими годами ранее, после отбытия двухлетнего срока за торговлю ядовитыми веществами, этот человек был выдворен из страны и вернулся сюда незаконно.

Поняв, что из «Центра временного содержания иностранных граждан», куда гражданина Украины сотрудники УМВД по Калужской области поместили после задержания, ему только один путь - на родину, а по прибытии туда – в ряды ВСУ, он сделал отчаянный ход и попросил убежища в нашей стране.

Однако калужский суд предоставить его отказался. Теперь мужчину обязаны выдворить из страны.

Как сообщает наш источник в правоохранительных органах, после судебного заседания украинца поместили в указанный выше центр содержания. Решается вопрос о его экстрадиции.

По закону неонациста должны выдворить на Украину, однако из-за известных событий вероятно, что это будет сделано через какую-нибудь соседнюю страну.

Напомним, ранее мы публиковали фоторепортаж из музея запрещенного в РФ нацбата «Азов», который в Мариуполе посетили наши земляки, любезно поделившиеся фотографиями оттуда. Его экспонаты – вещи, конфискованные у сдавшихся нашей армии неонацистов из указанного нацбата, позволяют лучше понять причины, по которым Россия начала СВО.

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