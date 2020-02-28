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Правоохранители отказываются комментировать задержания подростков в торговых центрах Калуги

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД РФ.
Опубликовано: 28.02.2023 17:04 5 1238
Правоохранители отказываются комментировать задержания подростков в торговых центрах Калуги

Как мы писали ранее, калужане пожаловались губернатору на массовые задержания подростков в торговых центрах Калуги, сообщения о которых взорвали соцсети вечером понедельника, 27 февраля.

Вслед за этим появилась информация, что родителей школьников стали предупреждать о «ЧВК Рёдан» при помощи рассылок в чатах. В течение дня мы пытались взять официальные комментарии у различных служб, однако они последовательно отказались давать их.

Первыми еще утром это сделала пресс-служба УМВД по Калужской области. Пресс-служба Росгвардии в течение дня несколько раз переносила сроки предоставления разъяснений, но в итоге нам сообщили, что никаких официальных комментариев на этот счет от ведомства не будет.

Что же такое «ЧВК Рёдан»?

Первая информация об этой субкультуре появилась после массовой драки в московском ТЦ «Авиапарк» 19 февраля. Парни спортивного вида что-то не поделили с поклонниками «Рёдана», которые выделялись своим внешним видом – темные волосы, клетчатые штаны, белый паук на одежде. Такой образ пошел из популярного японского аниме-сериала «Хантер х Хантер».

Ни о каком насилии «ЧВК Рёдан» не заявляет. В их сообществах в соцсетях указано, что это люди, которые любят аниме, играют в Dota-2 и ходят на концерты рэперов.

Однако якобы из-за внешнего вида на неформалов начали нападать представители других субкультур – скинхеды, футбольные фанаты и националисты.

Также есть версия, что причинами драк стали действия провокаторов в интернете, которые стравили представителей разных групп молодежи.

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Дмитрий Ивьев , Фото: МВД РФ.
Опубликовано: 28.02.2023 17:04 5 1238
Тэги: общество дети
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