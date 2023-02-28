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Спрос на ипотеку Сбера в феврале вырос на 45% — аналитики Домклик

Опубликовано: 28.02.2023 16:18 0 234
Спрос на ипотеку Сбера в феврале вырос на 45% — аналитики Домклик
По оценке аналитиков Домклик, в феврале Сбер выдаст более 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 250 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в январе, — как в количественном, так и в денежном выражениях. Спрос на ипотеку без учета госпрограмм вырос на 43% до 146,9 млрд рублей.
 
 
 
Вырос спрос и на все льготные ипотечные программы. На текущий момент (за неполный февраль 2023): 
 
  • По программе «Господдержка» оформлено 8,7 тыс. кредитов на 34,3 млрд рублей (показатели уже достигли уровня января) ;
  • По «Семейной ипотеке» Сбер выдал 10,5 тыс. жилищных кредитов на 44.5 млрд рублей — по объёму выдач это почти в 2 раза больше, чем в январе ;
  • По «Дальневосточной ипотеке» выдано 1,5 тыс. кредитов на 7 млрд рублей (+30% к показателям января)  ;
  • Рекорд поставила «Ипотека для IT»: более 500 кредитов на 4 млрд рублей.
 
Максимальные объёмы ипотечного кредитования отмечены в столице: в феврале москвичи получили 27,4 млрд рублей кредитных средств. Также в топ-5 вошли Московская область (19,6 млрд), Санкт-Петербург (13,1 млрд), Краснодарский край (12,5 млрд) и Тюменская область (10,8 млрд).
 
Напомним, что Правительство РФ продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%. Минимальная ставка в Сбере составляет от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. 
 
Изменилась и «Семейная ипотека»: с января получить жилищный кредит Сбера по льготной программе могут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.
 

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Опубликовано: 28.02.2023 16:18 0 234
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