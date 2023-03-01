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1 марта Калуга узнала об отречении Николая II от престола

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.03.2023 08:00 1 363
1 марта Калуга узнала об отречении Николая II от престола

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 1 марта. 

1777 – вышел Указ императрицы Екатерины II о переименовании уездного центра Рупосово Смоленского наместничества в город Юхнов. 10 октября 1780 года городу Указом был пожалован герб. Окончательный вид гербов смоленских городов был принят в 1857 году. В декабре 1796 года Юхнов становится уездным городом. 1 октября 1929 года образован Юхновский район, тогда он вошел в состав Сухиничского округа Западной области.

1905 – родился Константин Иванович Романов (1905 – 1973). Константин Иванович был первым секретарем Думиничского райкома ВКП(б) (1939-1941), затем секретарем подпольного райкома ВКП(б) и комиссаром Думиничского партизанского отряда «За Родину» (с октября 1941 по апрель 1942 годов - примечание редакции). Кавалер многих отечественных наград.

1917В Калуге получено сообщение об отречении Николая II от престола. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1919 - в поселке Кошели Новгородской области родился Борис Петрович Гущин (1919 – 1991). Герой Советского Союза (присвоено 18.09.1943, здесь и далее примечание редакции), штурман авиации дальнего действия, капитан Борис Петрович Гущин с 1924 года жил в Кондрово Медынского уезда (ныне Дзержинский район). После войны он продолжал служить в армии, а уйдя в отставку переехал в город Гомель.                     

1930 – вышел первый номер Сухиничской районной газеты «За коммуну», с 30 апреля 1962 года - «Организатор».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.03.2023 08:00 1 363
Тэги: история калуги
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