В Калужской области всех чиновников Минздрава отправят поработать в районные больницы

Всех сотрудников министерства здравоохранения Калужской области время от времени будут отправлять поработать в районные больницы. Такое поручение во вторник, 28 февраля, дал губернатор Владислав Шапша министру Константину Пахоменко.

- Думаю, для дела полезно будет, - заявил Шапша. - Для меня важно, чтобы чиновники, тем более в такой чувствительной сфере, как медицина, непосредственно соприкасались с результатами своей работы.

Губернатор также прокомментировал критические комментарии о системе здравоохранения, которые он получает в соцсетях.

- Отдельно хочу еще раз остановиться на решении кадрового вопроса. Часто читаю у себя в комментариях: невозможно записаться к врачу, не хватает узких специалистов, в ФАПе нет фельдшера. Поставил задачу серьезно усилить эту сферу, - заявил Шапша. - В прошлом году привлекли в наши медорганизации 140 врачей, 183 сотрудника из числа среднего медперсонала. Работаем дальше. Например, студентка Калужского медколледжа Софья Рябова сегодня рассказала, что с интересом воспользовалась возможностью съездить в Спас-Деменский район, узнать о мерах поддержки молодых специалистов, и сейчас рассматривает для себя вариант трудоустройства в этом районе.

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