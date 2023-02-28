В Калуге школы начали предупреждать родителей о «ЧВК Рёдан»

Вечером 27 февраля в Калуге появилась информация о массовых задержаниях подростков в торговых центрах. По предварительным данным, это связано со стремительно набирающим популярность в сети движением «ЧВК Рёдан».

Власти и силовики официально не комментируют ситуацию, но 28 февраля администрации школ начали рассылать родителям предупреждения:

- Информируем вас о том, что в молодежной среде появилось новое негативное движение под названием «ЧВК Рёдан». Эмблема - паук с цифрой «4». Подростки, причастные к этой организации, устраивают драки и массовые беспорядки, призывы к которым распространяются через социальные сети. Просим вас быть бдительными, уделить пристальное внимание местонахождению ваших детей в вечернее время, обратить внимание на круг их общения и на то, какую информацию ваши дети размещают в социальных сетях.

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