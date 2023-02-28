Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

В Калуге школы начали предупреждать родителей о «ЧВК Рёдан»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 12:48 3 2348
В Калуге школы начали предупреждать родителей о «ЧВК Рёдан»

Вечером 27 февраля в Калуге появилась информация о массовых задержаниях подростков в торговых центрах. По предварительным данным, это связано со стремительно набирающим популярность в сети движением «ЧВК Рёдан».

Власти и силовики официально не комментируют ситуацию, но 28 февраля администрации школ начали рассылать родителям предупреждения:

- Информируем вас о том, что в молодежной среде появилось новое негативное движение под названием «ЧВК Рёдан». Эмблема - паук с цифрой «4». Подростки, причастные к этой организации, устраивают драки и массовые беспорядки, призывы к которым распространяются через социальные сети. Просим вас быть бдительными, уделить пристальное внимание местонахождению ваших детей в вечернее время, обратить внимание на круг их общения и на то, какую информацию ваши дети размещают в социальных сетях.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 12:48 3 2348
Тэги: общество образование
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Масленица отгремела, начался Великий пост. Соблюдаете ли вы его? 
Все опросы
Новости партнеров
Адресные таблички ручной работы: кому доверить производство?
Как устроить розыгрыш ВК по репостам
Праздник в клубе виртуальной реальности

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru