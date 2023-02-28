Юрию Моисееву вручили грамоту о присвоении Калуге звания «Город воинской доблести»

27 февраля состоялось расширенное заседание Городской Думы, на котором депутаты рассмотрели отчёт о результатах деятельности Городского Головы и Городской Управы Калуги в 2022 году.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил Главе городского самоуправления Калуги Юрию Моисееву грамоту о присвоении Калуге звания «Город воинской доблести».

- В годы Великой Отечественной войны, защищая и освобождая наш город, воины Красной армии проявили отвагу и массовый героизм. Многие тысячи калужан не вернулись с фронта. И сегодня наши земляки достойно выполняют воинский долг в ходе специальной военной операции. Звание «Город воинской доблести» ко многому нас обязывает. Прежде всего, мы должны быть достойны наших героических предков, – отметил Юрий Моисеев.

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