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Городской голова Калуги отчитался за 2022 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 11:01 0 402
Городской голова Калуги отчитался за 2022 год

27 февраля состоялось расширенное заседание Городской Думы по отчёту о результатах деятельности Городского Головы и Городской Управы Калуги в 2022 году. В заседании участвовали Губернатор Калужской области Владислав Шапша, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, представители правительства области, общественных организаций, активисты территориальных общин, а также жители Калуги.

Дмитрий Денисов в своём отчете подвёл итоги развития экономики города, рассказал о строительстве и ремонте дорог, жилищном строительстве, возведении объектов социальной и спортивной инфраструктуры. Были затронуты вопросы благоустройства, расселения аварийного жилья и капремонта домов.

Владислав Шапша особо отметил успехи в развитии транспортной инфраструктуры. По словам Губернатора, после завершения строительства Северного обхода, Калуга стала первым из городов России с населением до миллиона человек, имеющим свою кольцевую автодорогу.

В ходе отчёта градоначальник ответил на вопросы депутатов и жителей города. Отчёт был принят единогласно. 

- Несмотря на все трудности и санкционное давление, экономика Калуги и области выстояла, наш город продолжил динамично развиваться, реализуются приоритетные национальные проекты, особое внимание уделяется повышению качества жизни горожан и созданию комфортной городской среды, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – В прошедшем году власти города, депутаты и неравнодушные калужане постоянно оказывали помощь нашим мобилизованным землякам и добровольцам. Эта работа будет продолжена.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 11:01 0 402
Тэги: городская дума
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