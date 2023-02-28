В Калуге прошли массовые проверки мигрантов

Полиция Калуги провела массовые проверки мигрантов на одной из строек города. Выявлено 21 административное правонарушение, сообщили во вторник, 28 февраля, в управление МВД по Калужской области.

В отделение доставили 20 иностранцев.

В итоге был составлен 21 административный протокол: 12 – за нарушения режима пребывания, девять – за работу без разрешения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.