В борьбе с мошенниками Tele2 запускает новую платформу верификации вызовов

Оператор подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит подключить операторов к Единой платформе верификации вызовов и исполнить требования ФЗ-319. Платформа обеспечит проверку трафика, а также формирование и отправку отчетности в ГРЧЦ по принимаемым антифрод-мерам. Это позволит закрыть уязвимости в сетях менее крупных операторов и максимально охватить рынок. Действующая платформа ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тысяч попыток мошеннических вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 15 млн, в год – более 180 млн.

Сейчас на сети оператора работают более 20 MVNO-партнеров. При их подключении к антифрод-платформе хост-оператор сможет защищать абонентов операторов, присоединенных к системе. Антифрод-платформа, кроме модуля верификации вызовов, включает несколько решений для защиты абонентов от различных видов телекоммуникационного мошенничества. За четыре года эксплуатации антифрод-платформы компания накопила большой опыт в борьбе с подменой номеров, полезный MVNO-партнерам. Виртуальные операторы будут экономить на покупке своего решения и использовать экспертизу компании в борьбе с фродом.

Tele2 подготовила техническое решение, а также методологию подключения своих MVNO-партнеров к антифрод-платформе, которая с 2019 года успешно противодействует мошенничеству с использованием «подмены номера». Система основана на online-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.

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