Как безболезненно пережить последствия ремонта или переезда

На этот вопрос нам ответит Владимир – руководитель клининговой компании «КлинСервис»​.

- Владимир, скажите: какие уборки заказывают чаще всего?

- Самые частые заказы на генеральные и послестроительные уборки. Казалось бы, ремонт поможет освежить квартиру, придать ей новый облик, но чаще всего за ним кроется послестроительная пыль, краска, клей, оставленные строителями, которые, оказывается, не так просто убрать простыми бытовыми средствами, что уж говорить о прикипевшей со временем плёнке на окнах или следах грунтовки и затирки. Простой водой здесь не отмоешь, да и времени уйдёт не известно сколько. Вот здесь и нужны наши услуги. Это не просто работа – это помощь в создании уюта и чистоты. Наша бригада приезжает оперативно, выполняет уборку специальными средствами для послестроительной уборки, использует всегда свои расходные материалы.

- А генеральные уборки так же часто заказывают?

- На самом деле даже чаще. Если хотя бы раз в квартал проводить подобную тщательную уборку, то краны, сантехника, плита и техника дольше прослужат хозяевам. Конечно самому такую уборку просто иногда некогда сделать и тут на помощь приходит бригада наших сотрудников: и окна помоют, и пыль везде протрут, и до блеска начистят бытовую технику в квартире. А хозяину останется только оценить работу и со свежими силами продолжить заниматься своими делами.

- А химчистку часто заказывают?

- Да, заказывают химчистку и мягкой мебели, и ковров. Наши постоянные клиенты особенно любят эту услугу, ведь не нужно никуда ничего везти: приехал специалист, за пару часов всё сделал и мебель с коврами как новые.

- А какие-то нестандартные заказы бывают?

- Смотря что считать нестандартными. Наши специалисты выполняют разные заказы: и плитку от солевых выссолов отмывали, и делали в кратчайшие сроки уборку больших площадей, за ночь отмывали кухни ресторанов и кафе, устраняли последствия затоплений. К сожалению, бывает люди звонят по причине случившегося пожара, когда нужно отмыть гарь в квартире. Заказы разные, выполняем все, что связаны с уборкой, опыт работы позволяет разобраться с любой ситуацией и решить её.

- Сколько лет Вы уже на рынке?

- На данный момент больше восьми лет. За это время мы помогли ни одной тысячи людей справиться с уборкой.

- Вы работаете только с физическими лицами?

- Нет, часто нашими партнерами становятся юридические компании. И маленькие, и большие. Кому-то нужно генеральную уборку в офисе сделать, а кому-то помыть склад. Чаще всего разовые заказы перерастают в долгосрочное сотрудничество – поддерживающую уборку на регулярной основе.

- Какие-то новинки в сфере клининговых услуг появляются?

- Конечно, у нас, например, появилась такая услуга как озонация помещений. Озонатор помогает убрать неприятные запахи (сырости, гари после пожара, табака, мочи домашних животных или человека, трупный запах), продезинфицировать помещение.

- Какие бы самые важные принципы своей работы Вы назвали?

- Самое первое и важное - качество работы. В своей работе мы используем партнерский подход, стараемся найти оптимальный вариант решения для клиента и не важно, физическое лицо к нам обратилось или компания. Во-вторых, – ответственность перед клиентом, оперативность решения проблем, надежная поддержка, прозрачность и обоснованность затрат. И третий принцип – мы берёмся только за те задачи, которые мы действительно можем сделать, при этом мы постоянно развиваемся, изучаем новые технологии и стремимся выполнить их на практике.

- У Вас проходят какие-нибудь акции?

- Конечно, у нас часто проходят акции в наших соцсетях. Всю подробную информацию всегда можно уточнить у специалиста по номерам телефонов: 8-953-320-24-04, 8 (4842) 202-404. Сейчас актуальны подарочные сертификаты к 8 марта, они станут неожиданным и приятным подарком любой хозяйке.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.