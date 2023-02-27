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Скачали 73 000 Гб с телефонов: в каких селах Калужской области ставят рекорды по потреблению интернета

Опубликовано: 27.02.2023 18:30 0 609
Скачали 73 000 Гб с телефонов: в каких селах Калужской области ставят рекорды по потреблению интернета

Сегодня технологии помогают людям почти во всех сферах их жизни, а основным проводником в цифровую среду несомненно является смартфон. В нашем регионе активно работают над тем, чтобы мобильное покрытие было развернуто даже в отдаленных местностях.

Так, в рамках программы по Устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) в 2022 году голосовая связь и 4G на скорости около 50 Мбит/с стали доступны сразу в 9 калужских селах и деревнях, где ранее не было стабильного сигнала операторов. Проект реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом» и российским оператором Tele2, который выступает в качестве центра компетенций: планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства телеком-инфраструктуры.

– Tele2 – социально ориентированная компания: мы активно участвуем в значимых для региона проектах, в число которых уже два года входит УЦН 2.0, – рассказал директор калужского филиала Tele2 Алексей Бойко. – О том, что жители сел и деревень, где была построена сеть, давно ждали услуги связи, говорят цифры. Всего за несколько месяцев они скачали более 73 тысяч гигабайтов интернета. Это сравнимо с просмотром фильма в Сети, который бы длился около 107 тысяч часов. А в среднем каждый пользователь здесь потребляет на 30-50% больше дата-трафика, чем, скажем, абонент из Калуги или одного из районных центров нашей области.

- Благодаря нашей работе по строительству и запуску в эфир девяти базовых станций мобильной связи в 2022 году суммарно доступ к современным цифровым услугам и сервисам получили более 2 500 человек. И это, если мы говорим о постоянно проживающих в населенных пунктах людях. Летом число пользователей Сети в селах, как минимум, удваивается, - отмечает технический директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Погорелкин. – С начала оказания услуг мобильной связи самое активное потребление интернет-трафика продемонстрировали жители села Подбужье Хвастовичского района и села Вертное Думиничского района. Они скачали 13 и 10 тысяч гигабайтов интернета соответственно.

Проект по Устранению цифрового неравенства продолжится в Калужской области и в 2023 году. В 2022 году он охватил такие населенные пункты, как: Хотьково и Вертное Думиничского района, Коренево Жиздринского района, Киреевское-второе и Покровск Козельского района, Рудня Дзержинского района, Радождево Сухиничского района, Подбужье Хвастовичского района и Чемоданово Юхновского района. А в 2021 году география программы затронула еще 30 населенных пунктов практически во всех районах области. 

При этом о первых результатах запуска сети этого года объявят уже в скором времени. Жители могут быть уверены – базовые станции появятся именно там, где нужно людям. Планы развития в рамках программы УЦН 2.0 ежегодно составляют на основе данных народного голосования на Госуслугах.

Напомним, в апреле 2021 года Минцифры РФ и «Ростелеком» подписали соглашение о реализации второго этапа проекта Устранения цифрового неравенства, по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

 

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Опубликовано: 27.02.2023 18:30 0 609
Тэги: новости компаний
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