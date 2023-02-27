Жителя Калуги оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещенное в интернете видео

В Калуге 31-летний мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик, который разжигает вражду между народами. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Нарушителя наказали минимально возможным штрафом. Калужанину грозило до 20 тысяч рублей.

Запрещенное видео удалили из соцсети.

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