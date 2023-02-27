В Калужской области закрыли на карантин 11 школьных классов

В девяти школах Калужской области закрыли на карантин 11 классов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего классов не учится в Калуге – семь. В Боровском районе – три, в Обнинске – один.

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 9,1%.

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