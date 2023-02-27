Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калужской области снизилась на 9,1%

За неделю, с 20 по 26 февраля, в Калужской области зафиксировано 14 случаев гриппа и 8253 случая ОРВИ. Это на 9,1% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

- За последнюю неделю не идентифицировался грипп A (H1N1) - swine, но лабораторно подтверждено 11 случаев гриппа В, - подчеркнули в ведомстве. - Также, обращает на себя внимание расширившийся спектр респираторных штаммов, определяемых у обследованных пациентов.

Отмечается снижение количества заболевших по отношению к предыдущей неделе во всех возрастных группах – на 3-18%.

В больницы попали 44 пациента.

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