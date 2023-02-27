В Калужской области 32 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 32 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 27 февраля, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последние три недели.

В больницу с ковидом попали три человека.

Выздоровели 44 пациента.

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