В Калуге бесплатный каток на Старом Торге закроется 28 февраля
Вторник, 28 февраля, станет последним днем работы бесплатного катка на площади Старый Торг в Калуге. В понедельник об этом напомнил городской голова Дмитрий Денисов.
- Успевайте покататься, кто планировал, - заявил он. - В первый день весны, 1 марта, каток начнут демонтировать.
За два месяца работы каток посетило около 30 тысяч калужан.
Пока нет информации, будет ли он работать следующей зимой.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!