В Калуге бесплатный каток на Старом Торге закроется 28 февраля

Вторник, 28 февраля, станет последним днем работы бесплатного катка на площади Старый Торг в Калуге. В понедельник об этом напомнил городской голова Дмитрий Денисов.

- Успевайте покататься, кто планировал, - заявил он. - В первый день весны, 1 марта, каток начнут демонтировать.

За два месяца работы каток посетило около 30 тысяч калужан.

Пока нет информации, будет ли он работать следующей зимой.

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