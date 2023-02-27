Губернатор Калужской области раскритиковал министров за медлительность

В Калужской области возникли проблемы при реализации нацпроектов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в нынешнем году в регионе должно начаться строительство школы в Людиново на 1000 мест, запланированы реконструкция мостов через реки Росвянка и Суходрев, серьезное обновление Новослободского дома-интерната для престарелых.

- Это лишь часть наших планов по нацпроектам в 2023 году, - пояснил глава региона. - Чтобы воплотить в жизнь все эти планы, необходимо своевременно заключить контракты с надежными исполнителями. На сегодня почти половина контрактов уже заключена. Но ряд министерств выбивается из графика. Это недопустимо. На следующей еженедельной планерке разберем с министрами причины отставания. Все планы по нацпроектам должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

Какие именно министры отстают от графика, Шапша пока не уточнил.

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