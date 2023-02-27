Первые грачи прилетели в Калугу

В конце минувшей недели в Калугу прилетели первые грачи. Об этом сообщил известный орнитолог Юрий Галченков.

Птиц заметили в сквере Мира и парке Циолковского.

- В Калуге отметить прилет первых грачей непросто, - пояснил Галченков. - Несколько десятков птиц зимуют. Перелетные грачи немного иначе себя ведут: они более крикливы, присаживаются на гнезда, летят не между местами кормежки на улицах, а с запада.

По словам специалиста, первые перелетные грачи фиксируются в Калуге в феврале.

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