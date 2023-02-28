Orlovsky Dental Center Правобережье: лечение зубов под микроскопом – это не дополнительная опция, а стандарт работы клиники

В калужской клинике технику для увеличения используют для высокоточного и современного лечения.

Стоматология для всей семьи высокого уровня в Калуге

Orlovsky Dental Center Правобережье – это авторская стоматологическая клиника, основателем которой является врач-стоматолог во втором поколении - Орловский Евгений Анатольевич. Своих первых пациентов здесь приняли в 2019 году, с тех пор количество калужан, которые доверяют здоровье своих зубов только профессионалам этой клиники, постоянно растет.

Сильная команда, внимательные врачи, передовое европейское оборудование, методы лечения и диагностики на уровне мировых практик – это клиника Orlovsky Dental Center Правобережье, где более 5000 пациентов уже получили красивую, здоровую улыбку и забыли о зубной боли.

Руководство отмечает, что им ближе формат семейной клиники: врачи не гонятся за большим количеством клиентов, гораздо важнее любовь и доверие тех, кто пришел один раз и остался навсегда.

Для эффективной работы и качественного лечения у авторского цента есть одно явное преимущество: профессионалы проводят лечение под микроскопом с увеличением более чем в 20 раз.

Причем в Orlovsky Dental Center Правобережье- это не один аппарат, как во многих клиниках, а сразу 5: микроскопом оснащены 5 из шести стоматологических кабинетов. Абсолютно все врачи клиники выполняют работу с помощью увеличения, охват пациентов лечением под микроскопом составляет 90-100%.

Лечение под увеличением

Работа с корневыми каналами, протезирование, установка виниров, коронок, имплантация, удаление зубов, профессиональная гигиена и прочее, – все проводится под микроскопом или с увеличением. Почему это так важно?

При установке коронок, виниров повышается точность и качество прилегания конструкции, её герметичность;

удаление зубов под микроскопом или увеличением позволяет выполнить работу максимально деликатно и менее травматично;

имплантация, выполненная под микроскопом – это более легкий послеоперационный период. Отечность и болезненность выражена гораздо меньше за счет точности в работе;

профессиональная гигиена с увеличением – это максимально качественная очистка;

детальная диагностика проблем с зубами за счет освещенного и увеличенного рабочего поля и многое другое.

Зарождающиеся очаги кариеса, сложное строение узких каналов зуба, куда невозможно заглянуть без специальной оптики, участки неплотного прилегания пломб и протезов, скрытые трещины, микрозазоры, – все это стоматолог увидит и исправит с помощью дентального микроскопа.

Точность в работе и снижение рисков

Работа с помощью такого оборудования существенно снижает риск врачебной ошибки. Без увеличения врачу приходится работать «наощупь», т.к. невооруженным взглядом невозможно видеть мелкие детали в лечении.

В таком случае остается риск, что какие-то скрытые и нетипичные явления будут упущены, врач недостаточно герметично восстановит полость материалом и зуб придется заново перелечивать. С использованием увеличения эти риски снижаются.

В клинике не берут доплату за лечение под микроскопом: здесь это не дополнительная услуга, а стандарт лечения пациентов!

Стоматологи-профессионалы возвращают здоровье вашим зубам с вниманием к мельчайшим деталям и гарантией результата.

Врачи Orlovsky Dental Center Правобережье не просто отлично лечат зубы, а меняют вашу жизнь, преображая улыбки!

Г. Калуга, ул. Фомушина, д.13

Тел.: +7 (4842) 33-04-65

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ООО «Центр стоматологии Орловских»

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