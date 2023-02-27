Павел Талалаев, официальный двойник Майкла Джексона встретит гостей в «Музыкальной студии»
В преддверии женского дня неповторимый король поп-музыки Майкл Джексон в исполнении российского двойника Павла Талалаева выступит на сцене клуба «Студия музыкальная», ул. Плеханова.
А также вас ждет: розыгрыш подарков среди гостей и приятный презент каждой девушке!
Представление состоится 7 марта на площадке https://vk.com/club218496250 по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 48/8.
Информация по телефону: +7 (4842) 20-01-05.
С ожиданием встречи,
Павел Талалаев.
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