Павел Талалаев, официальный двойник Майкла Джексона встретит гостей в «Музыкальной студии»

В преддверии женского дня неповторимый король поп-музыки Майкл Джексон в исполнении российского двойника Павла Талалаева выступит на сцене клуба «Студия музыкальная», ул. Плеханова.

А также вас ждет: розыгрыш подарков среди гостей и приятный презент каждой девушке!

Представление состоится 7 марта на площадке https://vk.com/club218496250 по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 48/8.

Информация по телефону: +7 (4842) 20-01-05.





С ожиданием встречи,

Павел Талалаев.

https://paveltalalaev.ru/

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