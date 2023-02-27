В Калуге умер начальник управления ЖКХ Александр Колесов

В Калуге в возрасте 53 лет скончался начальник управления ЖКХ Александр Колесов. Об этом утром в понедельник, 27 февраля, нам сообщили в пресс-службе городской управы.

По предварительным данным, Колесов страдал от тяжелой болезни.

Управление ЖКХ Колесов возглавлял с октября 2021 года. Кто его заменит, пока не сообщается.

- Практически вся его трудовая деятельность была связана со сферой жилищно-коммунального хозяйства, - прокомментировал трагическую новость городской голова Дмитрий Денисов. - Руководствуясь принципами добросовестности и разумности, Александр Валентинович направлял свою созидательную энергию на повышение уровня жизни калужан. Всегда с открытым сердцем он шёл им на помощь, занимаясь вопросами расселения граждан из аварийного жилфонда, содержания и развития коммунальных сетей, ремонта многоквартирных домов и многим другим. Искренние соболезнования родным и близким Александра Валентиновича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

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