Калужская область заняла 34 место в рейтинге безработицы

По итогам 2022 года Калужская область заняла 34 место в России по уровню безработицы. В понедельник, 27 февраля, рейтинг опубликовало агентство «РИА Новости».

В нашем регионе зарегистрированная безработица составила 3,3% и уменьшилась за год на 0,3 процентного пункта.

В среднем на поиск работы у калужан уходит почти пять месяцев.

Самый низкий уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе ⎯ Югра – 1,6, 1,9 и 2% соответственно.

Наибольшая зарегистрированная безработица в Ингушетии – 28,4%, Северной Осетии-Алании – 11,9% и Дагестане – 11,6%.

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