В Калужской области в понедельник ожидается небольшой снег и гололедица

В понедельник, 27 февраля, в Калужской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 6-11 м/с. Влажность воздуха – около 84%.

По народным приметам, в этот день крайне благоприятно начать лечение алкогольной зависимости. Если сегодня приступить к избавлению от пагубной привычки, процесс излечения может пройти очень эффективно.

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