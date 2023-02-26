В Калужской области начался капитальный ремонт дома культуры
В деревне Красный городок Ферзиковского района приступили к капитальному ремонту сельского дома культуры. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в министерстве культуры и туризма Калужской области.
- В настоящее время выполняются демонтажные работы, - рассказали в ведомстве.
Как сообщили в министерстве, ремонт проводят в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!