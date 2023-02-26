В Калужской области начался капитальный ремонт дома культуры

В деревне Красный городок Ферзиковского района приступили к капитальному ремонту сельского дома культуры. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в министерстве культуры и туризма Калужской области.

- В настоящее время выполняются демонтажные работы, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в министерстве, ремонт проводят в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

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