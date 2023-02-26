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В Калужской области прогнозируют сильный ветер и снег

Ирина Будникова , Фото министерства строительства и ЖКХ
Опубликовано: 26.02.2023 12:00 0 597
В Калужской области прогнозируют сильный ветер и снег

В воскресенье, 26 февраля, Росгидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Калужской области. Ожидаются гололедица, усиление ветра с порывами до 17 м/с и налипание мокрого снега.

Министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин предупредил о возможных авариях на энергообъектах.

- К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовятся 98 бригад, 391 человек производственного персонала, 251 единица техники, из которых 71 единица – высокопроходимая, - сказал министр. - На базах РЭС организовано круглосуточное дежурство 28 бригад.

Также Вячеслав Лежнин напомнил, что о нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону: 8-800-220-0-220.

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Ирина Будникова , Фото министерства строительства и ЖКХ
Опубликовано: 26.02.2023 12:00 0 597
Тэги: погода росгидрометцентр
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