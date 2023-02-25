В Калужской области 65 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 65 новых случаев коронавируса, сообщили в субботу, 25 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали один человек.

Выздоровели 68 пациентов.

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