В Калужской области из-за снегопада могут ограничить движение автобусов

Министерство транспорта региона сообщает о сложной дорожной ситуации.

- Уважаемые пассажиры, в связи со сложными погодными условиями с целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом 25 февраля выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, - отметили в министерстве транспорта Калужской области.

Также уточняется, что дорожные службы продолжают обработку проезжей части.

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